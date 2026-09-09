Fenerbahçe, Roma maçı öncesi son antrenmanını İsmail Kartal yönetiminde yaptı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın 19.45'te Roma ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde yaparken, sakatlığı süren Marco Asensio takımdan ayrı çalıştı.
Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla Roma maçının hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, yarın 19.45'de İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu maç öncesi son idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılırken bu bölüm dinamik ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Basına kapalı kısımda ise Roma maçının taktiği üzerinde duruldu.
Öte yandan, sakatlığı süren İspanyol futbolcu Marco Asensio takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: İHA
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