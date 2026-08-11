Fenerbahçe Rövanşta 11'de Değişiklik Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Rövanşta 11'de Değişiklik Yaptı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Sturm Graz ile rövanş maçında tek zorunlu değişiklikle sahaya çıktı. '3 eksik' var.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

3 eksik

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.

Sturm Graz, Fenerbahçeli yöneticileri yemekte ağırladı

Sturm Graz yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Sturm Graz Başkanı Christian Jauk, Sturm Graz yöneticileri, kulüp profesyonelleri ve UEFA Delegesi Eugene Westerink katıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Sturm Graz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Rövanşta 11'de Değişiklik Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 01:59:48. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Rövanşta 11'de Değişiklik Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.