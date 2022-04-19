Fenerbahçe Safiport'da Maljkovic dönemi - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport'da Maljkovic dönemi

19.04.2022 15:07
Fenerbahçe Safiport'da Maljkovic dönemi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Víctor Lapena'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp antrenör Marina Maljkovic'in getirildiği açıklandı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Víctor Lapena'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp antrenör Marina Maljkovic'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır. Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul
Fenerbahçe Safiport'da Maljkovic dönemi
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Münir Karaloğlu, Fenerbahçe, basketbol, Marina, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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