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Fenerbahçe Safiport, Dynmo Kursk'e konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe Safiport, Dynmo Kursk'e konuk olacak

01.02.2022 11:11
Fenerbahçe Safiport, Dynmo Kursk'e konuk olacak

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında yarın Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında yarın Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kursk şehrindeki Spor ve Konser Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, aldıkları 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor. Rus ekibi Dynamo Kursk ise 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. basamakta bulunuyor.

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Dynamo Kursk, Fenerbahçe, Konser, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport, Dynmo Kursk'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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