Fenerbahçe salonda çalıştı - Son Dakika
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Fenerbahçe salonda çalıştı

27.03.2022 14:07
Fenerbahçe salonda çalıştı

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Milli oyunculardan yoksun salonda yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanı core ve denge çalışmalarıyla tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı

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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe salonda çalıştı - Son Dakika


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