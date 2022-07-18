Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

18.07.2022 13:15
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

Kuraya seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak.
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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