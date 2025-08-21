Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi? Yapay zeka tahminini güncelledi - Son Dakika
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi? Yapay zeka tahminini güncelledi

21.08.2025 10:45
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı ve Fenerbahçe turu Portekiz'e bıraktı. Maçın ardından Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde tur ihtimalleri yapay zeka tarafından güncellendi. Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimali yüzde 32'den yüzde 34'e yükseltildi. Benfica'nın lig etabına kalma ihtimali ise yüzde 66'ya düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde tur ihtimalleri güncellendi.

ORANLARDA GÜNCELLEME VAR

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak için 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerin tur ihtimali güncellendi. Benfica'ya bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile eşleşmesinde tur atlama ihtimali olarak yüzde 68'lik oran veriliyordu.

Kadıköy'de oynanan ve gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ardından Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmasına verilen oran yüzde 66'ya düştü. Fenerbahçe'nin ise ilk maç öncesi yüzde 32'lik olan tur atlama ihtimali, yüzde 34'e yükseltildi.

