Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'ne katılabilecek mi? Yapay zeka tahminini güncelledi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde tur ihtimalleri güncellendi.

ORANLARDA GÜNCELLEME VAR

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak için 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerin tur ihtimali güncellendi. Benfica'ya bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile eşleşmesinde tur atlama ihtimali olarak yüzde 68'lik oran veriliyordu.

Kadıköy'de oynanan ve gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ardından Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmasına verilen oran yüzde 66'ya düştü. Fenerbahçe'nin ise ilk maç öncesi yüzde 32'lik olan tur atlama ihtimali, yüzde 34'e yükseltildi.