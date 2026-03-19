Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

19.03.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Scandicci'yi 3-1 yense de altın sette kaybederek CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

FENERBAHÇE: Vargas, Orro, Hande, Fedorovtseva, Aslı, Eda, Gizem (L) (Ana Cristina, Bedart-Ghani, Arelya)

SCANDİCCİ: Skinner, Nwakalor, Bechis, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Ruddins, Franklin)

SETLER: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

ALTIN SET: 13-15

SÜRE: 136 dakika

2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçı İtalyan ekibi, 3-0'lık skorla kazanmıştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 20:40:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.