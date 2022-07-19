Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için Polonya'ya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için Polonya'ya geldi

19.07.2022 19:40

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Polonya'nın Lodz şehrine ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Polonya'nın Lodz şehrine ulaştı.

Ukrayna'da devam eden savaş dolayısıyla, Ukrayna takımları maçlarını komşu ülke Polonya'da oynuyor. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı da bu kapsamda bu ülkede oynanacak. İki takım arasındaki Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maç 20 Temmuz Çarşamba günü saat (TSİ) 21.00'de başlayacak.

KİM MİN JAE KADROYA ALINMADI

Polonya'da oynanacak maç için Fenerbahçe 24 kişilik kamp kadrosu ile Polonya'ya gelirken, transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae, Dinamo Kiev ile oynanacak maç için Polonya'ya gelen kafilede yer almadı. Bu futbolcu dışında Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Berisha ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle Polonya'ya getirilmedi.

VARŞOVA BÜYÜKELÇİSİ TAKIMI KARŞILADI

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve beraberindeki Polonya Türkiye İş İnsanları derneği temsilcileri Fenerbahçe Futbol takımını apronda karşılayarak teknik direktör Jorge Jesus'a çiçek takdim etti. Bugün yerel saat ile 18.30'da maçın oynanacağı stadyumda Teknik Direktör Jorge Jesus bir basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE'YE SINIR POLİSİ ENGELİ

Polonya'nın Lodz havalimanına saat 14.33 sularında iniş yapan Fenerbahçe kafilesinin pasaport kontrolünden geçişi 40 dakika kadar sürdü. Polonya Sınır Polisi sistemlerinin çalışmaması bu durumun sebebi olarak açıklandı. Yaşanan bu durum dolayısıyla bazı futbolcuların ve özellikle Teknik Direktör Jorge Jesus'un sinirli ve yorgun olduğu gözlendi.

(Mert Ürkmez/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için Polonya'ya geldi - Son Dakika

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