Fenerbahçe Şampiyonluğu Kaybetti

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından şampiyonluğu kaybettiklerini belirterek, çok üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, onu gerçekleştirebildik sadece bu akşam. Maça gelecek olursak oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Onları bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bazı organizasyonlarımız vardı maç içinde. Özellikle duran top organizasyonu. Buradan bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı. - KONYA