Fenerbahçe, Samsun\'u 2-0 Geçti

(SAMSUN) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleri getirdi.
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 49'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltirken Samsunspor 4 puanda kaldı.
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