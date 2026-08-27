Fenerbahçe Samsunspor'a Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün oynanan Olimpik Lyon maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeyle günü tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.