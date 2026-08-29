Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşacak

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacak. 4 eksikle mücadele edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

4 eksik

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA

Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşacak - Son Dakika

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