Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Samsun'a gidecek. - İSTANBUL
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