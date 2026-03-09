Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Mücadelenin uzatma anlarında yaşanan gerilim, maçı takip eden gazeteci Cüneyt Kaşeler'i de adeta kendinden geçirdi.
Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin bulduğu gol öncesi ve sonrasında yaşanan anlar dikkat çekti. Gazeteci Cüneyt Kaşeler'in maçı büyük bir heyecanla takip ettiği ve golün ardından coşku yaşadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında bulduğu golün ardından yaşanan sevinç anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Kaşeler'in heyecan dolu tepkileri futbolseverlerin de ilgisini çekti.
