Fenerbahçe Sezonu Açıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Sezonu Açıyor

23.06.2026 16:46
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna Topuk Yaylası’nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu çalışmalarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, dün ve bugün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. Daha sonra Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Sezon öncesi hazırlıklarını tek ve çift idmanlarla sürdürecek sarı-lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü buradaki kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Fenerbahçe iki günlük iznin ardından 5 Temmuz Pazar günü ise yurt dışı kamp programı kapsamında İstanbul-Linz uçuşuyla Avusturya'ya hareket edecek ve hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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