Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile 25 Kasım'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 25 Kasım'da deplasmanda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda 60 dakikadan fazla süre alanlar rejenerasyon, diğerleri bireysel çalışma yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
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