Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile oynayacağı 5. hafta maçının hakemi İngiliz Michael Oliver oldu. UEFA açıklamasına göre mücadele Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olacak.
Mücadelede VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Darren England görev yapacak.
Kaynak: AA
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