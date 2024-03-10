Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 46 Osayi-Samuel), Serdar Aziz, Oosterwolde (Dk. 46 Djiku), Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Batshuayi), Tadic, Dzeko (Dk. 90+2 Szymanski)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Gökcan Kaya (Dk. 63 Çekiçi), Thiam (Dk. 81 Erencan Yardımcı), Halil Akbunar (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Umut Nayir (Dk. 81 Rassoul)

Goller: Dk. 30 Halil Akbunar (Pendikspor), Dk. 59 Mert Hakan Yandaş, Dk. 87 Batshuayi (Penaltıdan), Dk. 90+5 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+9 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 71 Welinton, Dk. 90+1 Lusamba, Dk. 90+6 İbrahim Üzülmez (Teknik direktör) (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Mert Müldür, Dk. 19 Oosterwolde, Dk. 26 Dzeko, Dk. 45+11 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 88 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 26 Erdem Canpolat, Dk. 45+2 Halil Akbunar, Dk. 54 Ndiaye, Dk. 90+4 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Dzeko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu direk dibinde kornere çeldi.

59. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

69. dakikada Mert Hakan'ın soldan kullandığı kornerde kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, Dzeko'nun önünde kaldı. Deneyimli oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı sahasının sağında Welinton ile girdiği ikili mücadelede Dzeko yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, 61. dakikadan da kartı bulunan Welinton'a ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla cezalandırdı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest atışta Krunic'in ön direkte kafasının arkasıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Atağında devamında Fred'in altıpasın sağından çıkardığı sert şutta topa savunma müdahale etti.

75. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında, arka direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

85. dakikada Fenerbahçe, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine penaltı kazandı. 83. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Ndiaye ile girdiği ikili mücadele İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Kadir Sağlam serbest vuruş kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Kadir Sağlam, kararını penaltı vuruşu olarak değiştirdi.

87. dakikada topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-2.

90+1. dakikada Pendiksporlu futbolcu Lusamba, Batshuayi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu oyuncu, hakeme itirazlarının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda presle kaptığı topla ceza sahasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, Tadic ile yaptığı verkaç sonucunda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+9. dakikada sarı-lacivertliler dördüncü golü buldu. İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta topu filelere gönderdi: 4-1.

Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.