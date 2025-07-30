MİLAN Skriniar'ın transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldiğini duyuran Fenerbahçe görüşmeleri de KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan bildiri metninde şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Paris Saint- Germain ile görüşmelere başlanmıştır"
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Skriniar ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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