Fenerbahçe, Skriniar ile Görüşmelere Başladı

MİLAN Skriniar'ın transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldiğini duyuran Fenerbahçe görüşmeleri de KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan bildiri metninde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Paris Saint- Germain ile görüşmelere başlanmıştır"