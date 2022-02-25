Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi! - Son Dakika

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kaybeden temsilcimiz, Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa defterini kapattı.
Karşılaşma boyunca Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyamazken Slavia Prag 19. dakikada Schranz'la öne geçti. 27. dakikada farkı Sor'la 2'ye çıkaran ev sahibi ekibe temsilcimiz 39. dakikada Mert Hakan'la cevap verdi. İkinci yarıda da baskısını hissettiren Slavia Prag'da Sor 63. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mücadelenin 90. dakikasında Arda Güler'in harika çalımlarla getirdiği topta Berisha fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı ve Fenerbahçe, Avrupa serüvenine noktayı koydu.
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