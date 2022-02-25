Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi! - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!

25.02.2022 01:10

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenildi. İlk maçı da 3-2 mağlubiyetle bitiren temsilcimiz, toplamda 6-4'lük skorla turnuvadan elendi ve Avrupa defterini kapattı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kaybeden temsilcimiz, Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa defterini kapattı.

SOR DUBLE YAPTI

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyamazken Slavia Prag 19. dakikada Schranz'la öne geçti. 27. dakikada farkı Sor'la 2'ye çıkaran ev sahibi ekibe temsilcimiz 39. dakikada Mert Hakan'la cevap verdi. İkinci yarıda da baskısını hissettiren Slavia Prag'da Sor 63. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mücadelenin 90. dakikasında Arda Güler'in harika çalımlarla getirdiği topta Berisha fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı ve Fenerbahçe, Avrupa serüvenine noktayı koydu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi! - Son Dakika


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