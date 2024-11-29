Fenerbahçe, Slavia Prag\'ı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Bugün en azından puan almamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularım bunu bilerek çıktılar. İyi şekilde odaklandılar bu maça. İlk yarıda rakibimize 2-3 tane pozisyon verdik. İkinci yarıda takım daha farklıydı. Daha dengeli ve özgüvenliydi. Daha fazla oynayacak alan bulduk. Ben golün gelmesini bekliyordum çünkü ikinci yarıda iyi olan taraf bizdik. Zor bir maç oldu" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Sebastian Szymanski'nin performansının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Ben takımımla ilgili bir soru sorulmasını beklerdim. Takımım bugün harika bir performans sergiledi. Siz Polonyalı olduğunuz için Sebastian hakkında haber almak istiyorsunuz. O da tıpkı takım gibi iyi oynadı, büyük bir efor sarf etti. Durumu şüpheli olan oyunculardan biriydi. Dün biraz antrenman yaptı. Bu şartta olan birçok oyuncumuz vardı. Kulübede opsiyonum yoktu. Özellikle defans ve orta saha için. Kendisi takım gibi bugün her şeyini verdi. Çok disiplinli bir oyun sergiledi. Takımım bugün zor anlarda dengeyi korumayı sağladı. Zor anlar derken birinci yarıdan bahsediyorum. İlk yarı Slavia daha iyi olan taraftı. İkinci yarı bazı düzeltmeler yaptım ve oyuncularım hem topu oynayacak hem de pozisyon üretecek boşluklar buldular. İkinci yarı gösterdiğimiz performansla bu önemli galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi 8 puandayız ve iki maç evimizde oynayacağız. Evimizde kaderimizi belirlemeye fırsatı bulacağız" sözlerini kullandı.

'OYUNCULARIM BUGÜN ÇOK CESURDULAR'

AZ Alkmaar ve Slavia Prag maçlarının kıyaslanamayacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "İki farklı maçtı. Alkmaar maçına rahat gitmiştik ama bugün oyuncularım o baskıyı hissetti. Oynadığımız ilk maçtan itibaren üst sıraya çıkabilecek bir pozisyondaydık. Bugün en azından puan almamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularım bunu bilerek çıktılar. İyi şekilde odaklandılar bu maça. İlk yarıda rakibimize 2-3 tane pozisyon verdik. Ortalarda iyi pozisyon almayı beceremedik. İkinci yarıda takım daha farklıydı. Daha dengeli ve özgüvenliydi. Daha fazla oynayacak alan bulduk. Rakip adam adama oynuyordu ve adam adama oynayan takımlar ilerleyen dakikalarda gücü düşmeye başlıyor. Bundan sonra gol de geldi. Ben golün gelmesini bekliyordum çünkü ikinci yarıda iyi olan taraf bizdik. Zor bir maç oldu. Yanılmıyorsam 5 oyuncumuz sarı kart gördü. Seba ve Maximin antrenman yapamamıştılar. Samet sadece 1 antrenman yapmıştı. Kulübede Orta saha ve defans olarak kimse yoktu. Oyuncularım bugün çok cesurdular ve galibiyeti hak ettiler" ifadelerini kullandı.

'PLANIMIZ İŞE YARADI'

Slavia Prag'a karşı uzun toplarda hedeflerinin Allan Saint Maximin olduğunu belirten Mourinho, "Planımız işe yaradı. Adam adama markaj yapan takımlar vakit ilerledikçe aynı markajı yapamıyorlar. Bizim uzun toplarda hedefimiz Maximin'di. Maximin bire birleri iyi oynayan, ikili mücadeleleri kazanan bir oyuncu. 2 orta saha oyuncuları sarı kart görmüştü ama şanslılardı çünkü hakemin ikinci sarı kartı vermesi gereken bir pozisyon da vardı. Bire birde o güçlerini kaybettiler. Sonrasında En Nesyri oyuna girdi. O da geri gelerek top alayı seven bir oyuncu. Tabii ki bu konuda Edin kadar iyi değil ama o da rakip için daha farklı problemler yarattı" şeklinde konuştu.

'ELİMDE 3 TANE HARİKA FORVET OYUNCUSU VAR'

Forvet oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Jose Mourinho, "Elimde 3 tane harika forvet oyuncusu var. Hepsi gerçekten çok iyi. Cenk onlara göre daha az süre alıyor. Ama daha az alması çok iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Dzeko ve Nesyri'yi maç planına ve içinde bulunduğumuz duruma göre kullanmaya çalışıyorum. Hepsinden çok mutluyum. Nesyri de Dzeko da goller atıyorlar. Gol dışında yapmış oldukları işler de harika. Samet bir profesyonel olması gerektiği gibi… Bir profesyonel çok çalışmak için para kazanır, hocası ona şans verdiği zaman oynamak için para kazanır. Konuşmak, ağlamak, menajerini gazetelerle konuşturup sorun veya çözüm yaratmak için para kazanmaz. Samet ilk günden itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü ve fırsatın gelmesini bekledi. 3 maçtır üst üste oynuyor ve gerçekten üst seviyedeydi. Onun için çok mutluyum. Bu maçta Becao'nun cezalı ve Çağlar'ın sakat için oynayamayacağını biliyordum. Djiku ve Samet ile oynamam gerektiğini birkaç haftadır biliyordum. Onları birlikte oynatarak yardım etmek istedim. Onlar adına mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.