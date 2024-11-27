Fenerbahçe, Slavia Prag ile Praga'da Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Slavia Prag ile Praga'da Karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak. Prag, tarihi ve turistik bir şehir.

27.11.2024 11:51
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Slavia Prag, kristalleriyle ünlü Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag şehrine futbol heyecanı yaşatıyor.

Çekya'nın başkenti Prag, Avrupa'nın turizm merkezlerinden birisi konumunda. Bugüne dek "100 Kuleli Şehir", "Avrupa'nın Kalbi", "Avrupa'nın Çatısı", "Altın Şehir" ve "Şehirlerin Anası" lakaplarıyla anılan Prag, Avrupa'da en çok ziyaret edilen ilk 10 kent arasında yer alıyor.

İki dünya savaşında da zarar görmeyen nadir şehirlerden biri olan Prag, tarihi yapılarıyla öne çıkıyor. Turizmin yanı sıra sanayi, taşımacılık, Çek camı gibi ticari ürünler, şehrin ve ülkenin ana gelir kalemleri arasında yer alyor.

1200'lü yıllardan bu yana gelişen kristal işçiliği

Çekya'nın bir parçası olan Bohemya ve Silezya bölgelerinde üretilen Çek camı, 1200'lü yıllardan bu yana gelişen kristal işçiliğinde kullanılıyor.

Yenilikçi tasarımlarıyla turistlerin en çok tercih ettiği hediyelikler arasındaki Çek camı, Prag'ın da sembol ürünlerinin başında geliyor.

Slavia'nın ligde 7 şampiyonluğu bulunuyor

Fenerbahçe'nin yarın karşılaşacağı Slavia Prag, bu sezonki başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik alan Slavia, sahasındaki 8 lig maçını da kazandı.

Çekya Ligi'nde 7 şampiyonluğu bulunan Slavia Prag, 7 kez de Çekya Kupası'nı müzesine götürdü.

Slavia Prag, Çekoslovakya'nın 1 Ocak 1993'te barışçıl bir şekilde bölünmesi öncesinde de ligde 14 şampiyonluk elde etti.

En büyük kozu taraftarı

Slavia Prag, maçlarını 19 bin 370 kapasiteli Fortuna Arena'da oynuyor. Altı kattan oluşan Fortuna Arena'nın içinde bir de otel bulunuyor.

İç saha maçlarında taraftarlarının desteğiyle önemli sonuçlar alan Slavia Prag, bu sezon evinde çıktığı 8 lig maçının tamamını kazandı.

Fortuna Arena'nın ilk inşaat projesi için 2003 yılının aralık ayında Eden Stadı yıkıldı. Slavia yeni stadının 19 Ekim 2005'te açılacağını duyurmasına karşın inşaatı 2006 yılında başladı.

1 milyon 800 milyon Çek korunası (2 milyar 580 milyon lira) maliyetin 1 milyarın altına düşürülmesi için proje küçültüldü. Stadyum, 7 Mayıs 2008'de Oxford Univesity AFC'ye karşı oynanan gösteri maçıyla açıldı.

Kaynak: AA

Slavia Prag, Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Turizm, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag ile Praga'da Karşılaşıyor - Son Dakika

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