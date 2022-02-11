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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak - Son Dakika

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak

11.02.2022 18:05
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 17 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 17 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak maçın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak.

Biletler, 13 Şubat Pazar günü saat 11.00'den itibaren taraftar kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine, 14 Şubat Pazartesi günü ise aynı saatte genel satışa açılacak.

Sadece "passo.com.tr" üzerinden satın alınabilecek biletlerin fiyatları şöyle:

Migros-Spor Toto Tribünü: 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 255 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 295 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 355 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 410 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 495 lira

Maraton Alt E Blok: 600 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 660 lira

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak - Son Dakika Spor


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