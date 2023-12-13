Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı için hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertliler sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Spartak Trnava müsabakasının taktiği üzerinde çalışıldığı öğrenildi. - İSTANBUL