Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

12.08.2022 13:21
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Çekya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Çekya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşan ve geceyi burada geçiren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı öncesi ilk antrenmanını da Moravska Stadı'nda yaptı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovacko maçına ilk 11 de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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