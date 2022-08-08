Fenerbahçe'de 3 değişiklik - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 3 değişiklik

08.08.2022 21:50
Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor mücadelesine Slovacko maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor mücadelesine Slovacko maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynanan mücadeleye göre 3 değişikliğe gitti. Slovacko maçında Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel ve Zajc forma giyerken, Ümraniyespor mücadelesinde bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Luan Peres ve Joshua King yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i şöyle:

"Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 3 değişiklik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 3 değişiklik - Son Dakika
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