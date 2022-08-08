Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynanan mücadeleye göre 3 değişikliğe gitti. Slovacko maçında Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel ve Zajc forma giyerken, Ümraniyespor mücadelesinde bu isimlerin yerine Altay Bayındır , Luan Peres ve Joshua King yer aldı.

Kaynak: İHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 3 değişiklik - Son Dakika

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