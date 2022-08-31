Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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