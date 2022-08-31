Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

31.08.2022 20:50
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı! Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı! Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement