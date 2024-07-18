Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Transferlerin Yüzde 85'ini Tamamladık - Son Dakika
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Transferlerin Yüzde 85'ini Tamamladık

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yapmayı planladıkları transferlerin yüzde 85'ini tamamladıklarını ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Branco, yeni transferler ve sözleşme uzatılan oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulunurken, yabancı sınırlaması ve taraftar beklentileri konusunda da açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalmasını istediklerini belirtirken, Oğuz Aydın transferi hakkında da bilgi verdi.

18.07.2024 20:59
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yapmayı planladıkları transferlerin yüzde 85'ini tamamladıklarını ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda yeni transferler Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın yanı sıra mukaveleleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin için düzenlenen imza töreninin ardından soruları yanıtlayan Branco, ilk olarak oyuncularla ilgili kısa değerlendirmeler yaptı.

Branco, Allan Saint-Maximin'le çalışacak olmaktan dolayı kendilerini mutlu hissettiklerini söylerken, Cennk Tosun'un milli takımın önemli isimlerinden olduğunu, Çağlar Söyüncü'nün de kalitesiyle katkı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Oğuz Aydın'ın gelecekte futbolda önemli bir yere sahip olacağını, Levent Mercan'ın da geride kalan 2 sezonda önemli işlere imza attığını vurgulayan Branco, sözleşme uzatılan Ertuğrul Çetin'in de iyi bir noktaya geleceğini ifade etti.

Branco, Mert Hakan Yandaş'la yeni sözleşme yaptıkları için de mutluluğunu dile getirdi.

"Geçen sene getirilen yabancı oyuncular sıkıntı oluşturabilir"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Branco, "Ben bir yabancıyım. Demokratik ortamda gerçekleştiyse bu seçim, saygı duyuyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Branco, yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Yabancı sınırlaması konusu benim işimle alakalı. Üçüncü sezonumdayım. İlk sezonda 14+1 oyuncu vardı. Geçen sezon da aynı şekildeydi. Bu sezon da 12 yabancı oyuncu olacak. Böyle bir kural söz konusu. Türk oyuncu oynatma konusunda bir limit olmayacak. Geçen sene getirilen yabancı oyuncular bu anlamda sıkıntı oluşturabilir."

Taraftarların transfer beklentisiyle ilgili de konuşan Branco, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak. 15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut. Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir."

"Ferdi bu takımın en iyi oyuncularından birisi"

Başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere kadrodaki isimlere yapılan tekliflerle ilgili Branco, "Transfer pazarında Fenerbahçeli futbolculara ilgi var. Bu da iyi bir çalışma yaptığımızı ortaya koyuyor. Yönetimimizden ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray'ın da transfer gündemindeki isimlerden Oğuz Aydın hakkında konuşan Branco, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Oğuz başından beri bize gelmek istedi, biz de onu tercih ettik. Biz yapmış olduğumuz toplantıda bu transferi 24 saatte bitirmiş olduk. Aslında onu kim aradı, hangi menajer aradı bilmiyorum. Önemli olan onun burayı seçmesi."

Kaynak: AA

Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Sözleşme, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Transferlerin Yüzde 85'ini Tamamladık - Son Dakika

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