Fenerbahçe Sturm Graz ile karşılaşıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz ile mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Liebenau
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar (İspanya)
Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo, Seidl, Stankovic, Weinhandl, Hödl, Jatta, Kayombo
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Kaynak: AA
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