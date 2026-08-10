Fenerbahçe, Sturm Graz\'la Tur İçin Karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, turu geçmek istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, İstanbul'a turu geçerek dönmenin tek hedefleri olduğunu belirtti.

Sturm Graz'ın evinde baskılı oynayan bir takım olduğunu dile getiren Kartal, "İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Yarın skoru korumaya değil, kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik. Yarın tek amaç buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'da oynadığımız futbolun getirdiği avantajın farkındayız. Graz, kendi evinde güçlü oyunu olan, baskılı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip olarak kendi oyunumuzu oynamak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde'nin yerini dolduracak isimlere sahip olduklarını vurgulayan Kartal, transfer komitesinin çalışmalarını kendi alanında titizlikle sürdürdüğünü de aktardı.

Çok değerli oyunculara sahip olduklarını belirten Kartal, "Oyuncularımız kaliteli, özellikleri farklı. Bu oyuncuları maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bu atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Tabii ki orada kalite devreye giriyor ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Maç maç düşünüyoruz. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bizim takımımız bu tip baskılara alışık." diye konuştu.

Fenerbahçe için en doğru kararları alacaklarını dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, büyük başarıları var. Çok profesyonel bir oyuncu ve kaliteli bir insan. Skriniar onunla çok iyi ikili oldular. Uyumlu şekilde oynuyoruz, geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Takım savunması bizim önden başlar. Ön taraftaki oyuncuların kompakt duruşuyla şu ana kadar işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var, daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var."

Guendouzi: "Öz güvenli geldik"

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Guendouzi, "Yarın takım için önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Bizler bu maça hazırız. Neler olacağını göreceğiz. İlk maçta aldığımız sonuçla öz güvenli geldik ve sahamızda iyi bir maç çıkardık. Hazırız, zor olacağını biliyoruz çünkü kendi evlerinde oynayacaklar ama biz hazırız." diye konuştu.

Her zaman takımı için oynayan bir isim olduğunu aktaran Guendouzi, şöyle devam etti:

"Ben sahaya çıktığım andan itibaren takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan takımın kazanması. Taraftarlar için galibiyet elde etmek, maçları kazanmak, en iyisini yapmak ve kupalar kazanmak. Bunlar olduktan sonra bireysel şeyleri umursamıyorum. Şampiyon oluyorsak benim için en önemli şey odur. Kante gibi biriyle oynayınca işler çok kolay oluyor. Bana göre hala dünyadaki en iyi orta sahalardan biri. Hem defansif hem toplu oyunda onunla oynarken işler kolaylaşıyor. Onunla oynayınca kendimi öz güvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur. Biz her zaman en iyimizi vermeye çalışıyoruz. İşlerin iyi gitme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum."

Guendouzi, bir gazetecinin Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile görüşüp görüşmediği yönündeki sorusuna, "Kendisiyle görüşmedim ama ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şeyden önce iyi performans göstermem gerekiyor. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Benim yaptığım tek şey kulübümdeki performansıma odaklanmak." diyerek sözlerini tamamladı.