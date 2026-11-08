Fenerbahçe, Süper Lig'de Çorum deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Çorum deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde geçti

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK'nın Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta ilk yarıyı konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin golleri 11. dakikada Greenwood, 21. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku

Goller: Dk. 11. Greenwood, Dk. 21 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 38 Diomande (Arca Çorum FK)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.

Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.

Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper Ligİrfan Can KahveciFenerbahçeÇorumSporSon Dakika

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