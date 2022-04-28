Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

28.04.2022 15:14
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Sınırda 5 isim

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika


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