Üye Girişi
Fenerbahçe, sürprize izin vermedi - Son Dakika

Fenerbahçe, sürprize izin vermedi

29.12.2021 23:48
Fenerbahçe, sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırarak sürprize izin vermedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırarak sürprize izin vermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi.

Uzatma bölümlerine geçilen müsabakanın 94. dakikasında Valencia ile penaltıdan golü bulan Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. Baskılı oyuna devam eden sarı-lacivertliler, 99. dakikada Bright Osayi-Samuel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Takıma protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.

Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.

Devrede 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, ilk yarıda skoru bulamayınca devre arasında takımına müdahale etti.

İkinci yarıya 3 değişiklikle çıkan sarı-lacivertlilerde Max Meyer'in yerine Miha Zajc, Burak Kapacak'ın yerine Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak, ilk maçında beklentileri karşılayamadı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve bu mücadeleye kadar hiç forma şansı bulamayan Burak, 45 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçeli taraftarların sezon başından beri performansını merak ettiği 22 yaşındaki oyuncu, oyunda kaldığı sürede beklentilere cevap veremedi.

Yönetim istifaya davet edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Maçın son bölümünde başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Protesto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, sürprize izin vermedi - Son Dakika Spor


"Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi "Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi         
23:38
Ömründe ağzına içki sürmediği söyleyen şahıs, alkolmetre testinde neye uğradığını şaşırdı Ömründe ağzına içki sürmediği söyleyen şahıs, alkolmetre testinde neye uğradığını şaşırdı         
23:14
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
23:38 "Gözlerimin içine bakın" sorusuna Bakan Nebati'den yine gündem olacak cevap geldi
23:36 Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
23:24 Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanı'na seslendi: Görüşmek üzere
23:01 Bakan Nebati'ye dikkat çeken soru: 84 milyon neden parası olanın zararını karşılasın?
23:00 Fenerbahçeli taraftarlar çağrısını yineledi: Ali Koç istifa, yeter artık ne hale getirdin bizi!
22:42 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
22:10 Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu
22:07 Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış
21:49 Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
21:33 Edin Visca'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 23:54:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, sürprize izin vermedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement