Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna ilk takviyeyi sol bek bölgesine yaptı. Sarı-lacivertliler, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuya ilişkin kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; sarı-lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi maça çıkan Levent Mercan, 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Mert Hakan Yandaş, 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanlarından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında 26 resmi müsabakaya çıkan Mert Hakan, 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL