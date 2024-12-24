Fenerbahçe Talisca\'dan sonra Firmino\'yu da bitiriyor

Spor

Anderson Talisca ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bir başka Brezilyalı yıldız için harekete geçti. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ahli forması giyen 33 yaşındaki golcü Roberto Firmino, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Al Ahli'de 19 maça çıkan Roberto Firmino, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Liverpool'da Jürgen Klopp yönetiminde başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı forvet, ardından Al Ahli'ye transfer olmuştu.

2026 yılına kadar Al Ahli ile sözleşmesi bulunan Firmino, Arap kulübünden yıllık 19 milyon euro kazanıyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek için ciddi bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.