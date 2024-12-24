Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor

Fenerbahçe Talisca\'dan sonra Firmino\'yu da bitiriyor

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olan sarı-lacivertliler, şimdi de Jürgen Klopp'un eski yıldızı Roberto Firmino için girişimlere başladı. Al Ahli forması giyen 33 yaşındaki golcü Firmino, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

24.12.2024 16:57
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Anderson Talisca ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bir başka Brezilyalı yıldız için harekete geçti. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ahli forması giyen 33 yaşındaki golcü Roberto Firmino, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Al Ahli'de 19 maça çıkan Roberto Firmino, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Liverpool'da Jürgen Klopp yönetiminde başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı forvet, ardından Al Ahli'ye transfer olmuştu.

2026 yılına kadar Al Ahli ile sözleşmesi bulunan Firmino, Arap kulübünden yıllık 19 milyon euro kazanıyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek için ciddi bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Roberto Firmino, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa tufan:
    Şampiyon belli Galatasaray 15 7 Yanıtla
  • serkan keskin:
    avrupalilar sudilere, sudilerde fenere .. arabistandan topcu alinmaz akillanmadiniz mi 10 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Saatten Sonra Hiç Birşey Olmaz 7 1 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Suudilerden alınan oyuncu kariyerini paraya satmış, ruhunu satmış oyuncu oluyor, ordan transfer olan hangi oyuncu kariyeri için çabalamış, yine aksın paralar yurt dışına yazik 7 0 Yanıtla
  • Seydi Bağdat:
    Daha oynanmamış 21 maç var yeterki takımın eksiklikleri kaliteli futbolcularla giderilsin 8 puan fark kapanır rakibimiz de çok iyi top oynamıyor sonuçta en son maçta gördük defansta verdiği açıkları ayrıca şu yabancı kaliteli hakem işide çözülürse bakın o zaman neker neler oluyor 0 4 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çelikk saba bi soru ?? hangi takımı tutuyorsun?? 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    he valla fenerbahçe ye yıldız yağıyor ama hemen sönüyolar 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELİKK TAYTLI TANGALI SPOR BASKANI VE OYUNCUSUDUR 0 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Huzur evine çevirdiniz ulan Fenerbahçeyi yazıklar olsun sizlere 0 0 Yanıtla
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