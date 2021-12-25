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Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı - Son Dakika

Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı

25.12.2021 22:17
Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de son haftalarda performansıyla taraftarın tepkisini çeken Luiz Gustavo kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Yeni Malatspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Luiz Gustavo'nun kadroda yer almaması şaşkınlık yarattı.

TISSERAND YENİDEN KADRODA

Sarı-lacivertlilerde son haftalarda gösterdiği performansla taraftardan tepki çeken Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak Fenerbahçe'de gribal enfeksiyonunu atlatan Tisserand kamp kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

Berke, Ertuğrul, Szalai, Min Jae, Tisserand, Novak, Nazım, Burak, Osayi-Samuel, Meyer, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Muhammed, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia, Serdar ve Rossi

Fenerbahçe, taraftarına kulak verdi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
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Yeni Malatyaspor, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı - Son Dakika
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