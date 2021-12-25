Fenerbahçe'de Yeni Malatspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Luiz Gustavo'nun kadroda yer almaması şaşkınlık yarattı.
Sarı-lacivertlilerde son haftalarda gösterdiği performansla taraftardan tepki çeken Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak Fenerbahçe'de gribal enfeksiyonunu atlatan Tisserand kamp kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:
Berke, Ertuğrul, Szalai, Min Jae, Tisserand, Novak, Nazım, Burak, Osayi-Samuel, Meyer, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Muhammed, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia, Serdar ve Rossi
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor