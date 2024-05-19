Fenerbahçe Taraftarı Galatasaray Maçını Statta Takip Edecek - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Taraftarı Galatasaray Maçını Statta Takip Edecek

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a ulaştı.

19.05.2024 16:19
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar, RAMS Park'a ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar da stattan takip edecek. Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında 30+2 otobüsle RAMS Park'a geldi.

Taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stat içine alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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