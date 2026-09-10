Fenerbahçe taraftarı Roma maçında Avrupa\'ya korku salan koreografi açtı

Fenerbahçeli taraftarlar, Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına özel koreografi hazırladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşıyor. Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu. Hakemler ve iki takımın futbolcuları sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonların üzerine, elinde Fenerbahçe arması olan korkutucu insan silueti açıldı.

Tribünün en altında ise İngilizce olarak, "Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor" yazısı yer aldı.