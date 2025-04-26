Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Saat 10:30'da başlayan toplantıya Sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarıyla damga vurdu.
Günler öncesinde sosyal medyadan örgütlenen yüzlerce taraftar, Kalamış parkında toplanarak Faruk Ilgaz Tesisleri'ne yürüdü. Tesis önüne gelen taraftarlar, Fenerbahçe yönetimini protesto ederek 'Ali Koç istifa, verdiğin sözler ne oldu başkan' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Çevik kuvvet ekiplerinin tesis etrafında yoğun önlem aldığı görülürken, taraftarların hazırladığı pankartlarda sosyal medyada dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı - Son Dakika
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