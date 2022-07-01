Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Kim Min-Jae, 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı terletecek.
Sözcü'de yer alan habere göre, Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Min Jae Kim sonunda ikna oldu. Başkan Ali Koç ile teknik patron Jorge Jesus, görüştükleri Kim'den takımda kalması yönünde söz aldı.
24 yaşındaki stoper, 1 sene daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Güney Koreli oyuncu, milli takımıyla kasım sonunda başlayacak Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bu nedenle düzenli oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu Fenerbahçe'de yola devam etmek cazip geliyor. Fenerbahçe yönetimi de Kim'i, mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda elde tutmanın memnuniyetini yaşıyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi - Son Dakika