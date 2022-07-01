Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi

01.07.2022 18:54
Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi

Fenerbahçe takımından ayrılacağı konuşulan Kim Min-Jae, Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşme sonrası 1 yıl daha takımda kalacağına dair söz verdi. Sarı-lacivertlilerin, Güney Koreli savunmacısı 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek.

Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Kim Min-Jae, 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı terletecek.

JORGE JESUS VE ALİ KOÇ'A SÖZ VERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Min Jae Kim sonunda ikna oldu. Başkan Ali Koç ile teknik patron Jorge Jesus, görüştükleri Kim'den takımda kalması yönünde söz aldı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

24 yaşındaki stoper, 1 sene daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Güney Koreli oyuncu, milli takımıyla kasım sonunda başlayacak Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bu nedenle düzenli oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu Fenerbahçe'de yola devam etmek cazip geliyor. Fenerbahçe yönetimi de Kim'i, mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda elde tutmanın memnuniyetini yaşıyor.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Sözcü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi - Son Dakika
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