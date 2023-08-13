Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var - Son Dakika
Üye Girişi

Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

Son Güncelleme: 13.08.2023 23:12

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta kalesine gelen ilk topta gölü yiyen Altay Bayındır gündem oldu. Taraftarlar sosyal medyadan Altay'ın takımdan ayrılması gerektiğine dair binlerce tweet attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta kalesine gelen ilk topta gölü yiyen Altay Bayındır gündem oldu. Taraftarlar sosyal meyadan Altay'ın takımdan ayrılması gerektiğine dair binlerce tweet attı.

GÜNDEM OLDU

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin filebekçisi Altay Bayındır'ın performansı gündem oldu.

İşte Altay'a yapılan bazı yorumlar;

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 18 dakikada 2 gol attı Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 18 dakikada 2 gol attı

Trendyol Süper Lig, Altay Bayındır, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
23:02 Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
22:23 Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 18 dakikada 2 gol attı
22:19 Daha iyi senaryo olamazdı! Dzeko neler yapıyor neler
22:08 Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti
22:03 Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti
21:44 Herkesi geride bıraktı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu
21:39 Herkesi geride bıraktı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu
21:34 Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı
21:29 Puanlar bölüşüldü! Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Samsunspor'la berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 23:22:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement