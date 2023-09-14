Fenerbahçe taraftarları Thiago Alcantara için harekete geçti

Fenerbahçe taraftarları, ismi bir süredir Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu Thiago Alcantara için harekete geçti. Liverpool'un yıldızı için binlerce tweet atan sarı-lacivertli taraftarlar, Thiago'yu takımlarında görmeyi istiyor.

TRABZONSPOR DEVREDE

Trabzonspor, Thiago için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala son bir hamle daha yapacak. Bordo-mavililer, Brezilyalı orta sahayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri katan Fenerbahçe'de taraftarlar bu kez Thiago için harekete geçerek yıldız futbolcunun takımlarına gelmesi için binlerce yorum yaptılar.

İşte Fenerbahçe taraftarının yaptığı o yorumlardan bazıları;