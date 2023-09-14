Fenerbahçe taraftarları, ismi bir süredir Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu Thiago Alcantara için harekete geçti. Liverpool'un yıldızı için binlerce tweet atan sarı-lacivertli taraftarlar, Thiago'yu takımlarında görmeyi istiyor.
Trabzonspor, Thiago için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala son bir hamle daha yapacak. Bordo-mavililer, Brezilyalı orta sahayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri katan Fenerbahçe'de taraftarlar bu kez Thiago için harekete geçerek yıldız futbolcunun takımlarına gelmesi için binlerce yorum yaptılar.
İşte Fenerbahçe taraftarının yaptığı o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarları Thiago Alcantara için harekete geçti - Son Dakika