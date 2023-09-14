Fenerbahçe taraftarları Thiago Alcantara için harekete geçti - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarları Thiago Alcantara için harekete geçti

Son Güncelleme: 14.09.2023 23:32

Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor ile anılan Thiago Alcantara için sosyal medyada binlerce tweet atarak yıldız futbolcunun takımlarında görmeyi istediklerini belirtti.

Fenerbahçe taraftarları, ismi bir süredir Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu Thiago Alcantara için harekete geçti. Liverpool'un yıldızı için binlerce tweet atan sarı-lacivertli taraftarlar, Thiago'yu takımlarında görmeyi istiyor.

TRABZONSPOR DEVREDE

Trabzonspor, Thiago için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala son bir hamle daha yapacak. Bordo-mavililer, Brezilyalı orta sahayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri katan Fenerbahçe'de taraftarlar bu kez Thiago için harekete geçerek yıldız futbolcunun takımlarına gelmesi için binlerce yorum yaptılar.

İşte Fenerbahçe taraftarının yaptığı o yorumlardan bazıları;

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon'a yazılan dünya yıldızı için harekete geçti
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon'a yazılan dünya yıldızı için harekete geçti
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon'a yazılan dünya yıldızı için harekete geçti
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon'a yazılan dünya yıldızı için harekete geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Thiago Alcantara, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarları Thiago Alcantara için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarları Thiago Alcantara için harekete geçti - Son Dakika
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