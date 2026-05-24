Fenerbahçe Taraftarlarının Hakları İçin Mücadele

24.05.2026 23:53
Cem Ciritci, EuroLeague mağduriyetleri için Fenerbahçe taraftarlarının haklarını takip edeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) organizasyonu nedeniyle mağdur olan Fenerbahçe taraftarlarının haklarının takipçisi olacaklarını söyledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulunan Ciritci, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, Atina'da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi." ifadelerini kullandı.

Özeleştiri yapmaktan geri durmayacaklarını belirten Ciritci, şunları kaydetti:

"Euroleague gibi Avrupa'nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina'da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Bunun mahcubiyetini taşıyorum. Eksiklerimizi saklamayacağız. Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız. Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız. Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız. Çünkü Fenerbahçe taraftarını asla yalnız bırakmayız; çok üzgünüz."

Kaynak: AA

