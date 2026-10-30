Fenerbahçe Tarfin, 35 yaşındaki Kanadalı uzun Dwight Powell'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Tarfin, 35 yaşındaki Kanadalı uzun Dwight Powell'ı kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell'ı kadrosuna kattı. 35 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı; Powell kariyerinde Boston Celtics ve Dallas Mavericks formalarını giydi.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Powell, kariyerinde NBA ekiplerinden Boston Celtics ve Dallas Mavericks'in formalarını giydi.
Kaynak: AA
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