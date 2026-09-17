Fenerbahçe Tarfin'de Melli ve Sertaç Şanlı 4 kupada şampiyonluk istiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin'de Melli ve Sertaç Şanlı 4 kupada şampiyonluk istiyor

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Fenerbahçe Tarfin\'de Melli ve Sertaç Şanlı 4 kupada şampiyonluk istiyor
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Fenerbahçe Tarfin'in tecrübeli basketbolcuları Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı, bu sezon mücadele edecekleri tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Sertaç Şanlı hedeflerinin net olduğunu belirterek 4 kupayı da kazanmak istediklerini ifade etti.

ABU Fenerbahçe Tarfin'in tecrübeli basketbolcuları Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı, bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Avrupa Ligi Süper Kupa maçları öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Melli, "Henüz sezonun başı, birlikte çok fazla çalışamadık ama bence her takım aynı durumda. 10 gündür takım olarak iyi antrenman yapıyoruz. Düzeltmemiz ve keşfetmemiz gereken çok şey var ama iyi oyunculardan oluşan bir gruba sahibiz. Oynamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ekibi Olympiakos ile yarın oynayacakları yarı final maçını değerlendiren İtalyan basketbolcu Melli, "Şu anda geçen sezona göre biz de onlar da farklı bir takımız. Olympiakos'a karşı oynadığınızda veya bir kupa maçına çıktığınızda, bu sizin için her zaman bir motivasyondur." diye konuştu.

Zorlu ve yoğun bir sezon olacağını vurgulayan Melli, "Umarım bizim için başarılı bir sezon olur. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Katıldığımız her turnuvada şampiyonluk hedefliyoruz. İşimiz kolay değil. Bu sezon her takım daha iyi durumda. Derin kadrolar kuruldu. Kolay olmayacak ama Fenerbahçe'de oynuyorsanız her turnuvada zirvede yer almak zorundasınız." yorumunu yaptı.

Sertaç Şanlı: "Hedeflerimiz net; 4 kupayı da kazanmak"

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, mücadele edecekleri 4 kulvarda da şampiyon olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Avrupa Ligi Süper Kupa'nın yeni sezona hazır olup olmadıklarını test etmek için güzel bir turnuva olacağını kaydeden Sertaç Şanlı, "Hazır olduğumuza inanıyorum. Yeni katılan oyuncuların, buna kendimi de dahil ediyorum, takıma ve sisteme alışma süreci tabii ki zaman alacak. Oyuncuların kalitesiyle beraber bu süreci daha da kısalttığımızı düşünüyorum. Herkes soyunma odasında, dışarıda ve saha içinde birbirine yardım etmeye çalışıyor. Bu da sahaya olumlu yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'a kaybetmelerinin kendileri için motivasyon olabileceğini aktaran tecrübeli pivot, "Herkes böyle maçları kazanmak için sahaya çıkıyor. Sezonun henüz başı. Biz de yarın sahaya kazanmak için çıkacağız, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım final oynayıp kupayı evimize götürürüz." şeklinde konuştu.

Gün geçtikçe daha iyi bir takım olduklarını belirten Sertaç Şanlı, "Takıma yeni gelen oyuncular niye burada olduğunun ve Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğunun farkında. Hedeflerimiz net; 4 kupayı da kazanmak. Bu 4 kupayı kazanmak için de elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasındaki yarı final mücadelesi yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ülkenin takımı Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise TSİ 20.00'de oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'deki finalde karşı karşıya gelerek Avrupa Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün TSİ 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler, üçüncülük maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA
Sertaç ŞanlıBasketbolcuFenerbahçeSporSon Dakika

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