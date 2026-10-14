Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında yarın Partizan'ı konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında yarın Partizan'ı konuk edecek

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 6. haftasında yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Partizan'ı konuk edecek. 2000'den bu yana 18 maçta Fenerbahçe'nin 11-7 üstünlüğü bulunuyor; sarı-lacivertliler geçen sezon 2 maçı da kazandı.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos AKTOR'a mağlup olduktan sonra iç sahada Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yenerek 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe gibi ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Partizan ise önce Real Madrid'e deplasmanda 86-76, ardından sahasında Panathinaikos AKTOR'a 72-55 mağlup oldu.

İki takımın 2000 yılından bu yana oynadığı 18 maçta Fenerbahçe Tarfin'in 11-7 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, sahasında çıktığı son 3 maçta da Partizan'ı mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: AA
FenerbahçePartizanSporSon Dakika

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