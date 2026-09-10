Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nell Angloma'yı transfer etti
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nell Angloma'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 20 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nell Angloma'yı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Nell Angloma, kariyerinde Centre Federal BB, Basket Lattes Montpellier ve Connecticut Sun formalarını giydi.
Kaynak: AA
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