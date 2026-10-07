Fenerbahçe Tarfin, yarın EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, yarın EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda konuk olacak

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 4. haftasında yarın deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak. Telekom Center'da saat 21.15'te başlayacak maç öncesi Fenerbahçe son olarak Dubai Basketbol'u 76-66, Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'i 90-67 mağlup etti.

? Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

Ligde son olarak konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup eden sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 3 galibiyetle ligde yoluna namağlup devam ediyor.

Son maçında ağırladığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenen Yunanistan temsilcisi ise ligde oynadığı 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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