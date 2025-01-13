Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi - Son Dakika
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Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 25. saniyede kalesinde golü gördü ve 1-0 geriye düştü. Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti. Pedrinho'nun golü aynı zamanda bu sezon atılan en erken ikinci gol oldu.

13.01.2025 20:12  Güncelleme: 21:42
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler maç başlar başlamaz kalesinde tarihi bir gol gördü.

KONYASPOR 25. SANİYEDE ATTI

Maça Fenerbahçe'nin santrasıyla başlandı. Sağ kanattan topla buluşan Konyasporlu Kramer, yerden pasla topu Pedrinho ile buluşturdu. Brezilyalı futbolcu, yaptığı vuruşla fileleri buluşturdu ve takımını maçın başında 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN TARİHTE YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu. Tarihi gol, aynı zamanda bu sezonun en erken atılan ikinci golü olarak da kayıtlara geçti. Sezonun en erken golünü Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio, 24. saniyede Beşiktaş'a atmıştı.

Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat:
    şikespor üst üste iki pas yapamıyor. Avuta korner uydurup öyle iki tane gol attırdılar. defalarca kostic fred kartlar görüp atılmalıydı. harramsız maç kazanamaz bunlar 83 18 Yanıtla
    Teknoto Life:
    Bir hain fetocü daha... 0 0
  • Sabri İnce:
    Fenerin ikinci golü öncesi auta giden topa korner verdi hakem . O korner den gol geldi . 61 8 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Şimdi yine GS a saydırmaya başlarlar kifayetsiz müsterihler. 32 22 Yanıtla
  • monşer null:
    Bu daha Başlangıç Olacak Nah Şampiyon Olacaksınız 34 19 Yanıtla
  • Aziz Can:
    şikesaray erken sevindi al sana 1-2 15 36 Yanıtla
    Teknoto Life:
    Bir fetöcü hain daha... 1 0
    turan alan:
    vesikalı şikecilere bak heleee kabullenmeyıp baskasına bok atan hayal perestler 1 0
  • ferhat:
    şikespor lehine avutlara korner uydurmak, kornerlerde rakibini itip gol atmak yeni şike kayırması kuralı mı???? her hafta başka rakibinin hakkını yiyor hakyiyicihırrsızlar 36 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yakıştı sana mor ren cok istediğin gibi olmadı mi MORinho 16 10 Yanıtla
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